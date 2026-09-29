Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,6199 -0,16%
Bist 12.355,41 -1,88%
Altın Gram 6.579,66 +0,37%
EUR/USD 1,1348 -0,22%
Brent Petrol 96,18 -1,69%
--°

Beşiktaş, Kocaelispor randevusu öncesi tempoyu artırdı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 7. hafta öncesinde Kocaelispor maçına Vincenzo Italiano yönetiminde kondisyon, geçiş ve taktik çalışmalarıyla hazırlandı; hazırlıklar yarın 11.30'da sürüyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş, Kocaelispor randevusu öncesi tempoyu artırdı

hazırlıkların genel görünümü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak Kocaelispor maçının hazırlıklarını bu sabah gerçekleştirdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, maç temposuna yönelik çalışma anlayışıyla dikkat çekti.

antrenmanın detayları

Idman, ısınma koşularıyla başladı; devamında ekip olarak geçiş oyunu üzerine kurulu bölümler yapıldı. Takım, hem hücum hem de savunma organizasyonlarını içeren taktik çalışmalar gerçekleştirdi ve son bölümde dar alanda çift kale maç oynandı. Çalışmanın ana ekseni kondisyon ile taktik uyumunu birleştirmekti.

sonraki adım ve program

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını sürdürecek; çalışmalar yarın 11.30'da basına kapalı olarak devam edecek. Teknik ekip, bu süreçte maç ritmini korumaya ve oyuncuların kondisyon seviyesini artırmaya odaklanıyor.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Federasyon yol ayrımında: gözaltılar tff'yi sorgulanır hale getirdi
images

Massadio Haidara ameliyat oldu, Anfernee Dijksteel kulüpte rehabilitasyona devam...
images

masak tarafından incelenecek iddialar: mhk soruşturmasının ilk şikayetini veren...
images

futbol camiası ferhat gündoğdu'nun gözaltısı sonrası tepkilerini yükseltti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli'de tekstil sektörü bir araya gelerek 2030 için yol haritası çizdi

İslahiye'de kaybolan 17 büyükbaş kulak küpeleriyle sahibine kavuştu

Gazze İslam Üniversitesi'nde açılış dersi: Özvar'dan eğitim ve yeniden inşa vurgusu

Ekonomik krizlere karşı ahlak eğitimi talebi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan