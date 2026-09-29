Beşiktaş, Kocaelispor randevusu öncesi tempoyu artırdı

hazırlıkların genel görünümü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak Kocaelispor maçının hazırlıklarını bu sabah gerçekleştirdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, maç temposuna yönelik çalışma anlayışıyla dikkat çekti.

antrenmanın detayları

Idman, ısınma koşularıyla başladı; devamında ekip olarak geçiş oyunu üzerine kurulu bölümler yapıldı. Takım, hem hücum hem de savunma organizasyonlarını içeren taktik çalışmalar gerçekleştirdi ve son bölümde dar alanda çift kale maç oynandı. Çalışmanın ana ekseni kondisyon ile taktik uyumunu birleştirmekti.

sonraki adım ve program

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını sürdürecek; çalışmalar yarın 11.30'da basına kapalı olarak devam edecek. Teknik ekip, bu süreçte maç ritmini korumaya ve oyuncuların kondisyon seviyesini artırmaya odaklanıyor.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.