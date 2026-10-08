Beşiktaş, Kocaelispor sınavına kondisyon ve duran top vurgusuyla hazırlanıyor

hazırlık antrenmanı:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yapılan idmanla devam etti.

Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirildi ve yaklaşık 1.5 saat sürdü. Seans, Vincenzo Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak planlandı.

çalışmanın içeriği:

İdman ısınma koşuları ile başladı; devamında 5'e 2 top kapma çalışmaları ve duran top organizasyonlarına yer verildi. Seans, taktik uygulamalar ve saha yerleşimleri üzerinde tamamlandı.

Teknik ekip, hem fiziksel seviyeyi yükseltmeye hem de maç içi organizasyonların uyumunu sağlamaya odaklandı; duran top bölümünün çalışma programındaki öne çıkan unsur olduğu görüldü.

sonraki adım:

Siyah-beyazlılar, Kocaelispor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacakları antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA 11 EKİM PAZAR GÜNÜ SAHASINDA KOCAELİSPOR’LA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.