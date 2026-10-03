Beşiktaş kongresinde yönetim oy çokluğuyla ibra edildi

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan genel kurulda Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini idari ve mali yönden ibra etti.