Beşiktaş Marsilya ile açıyor: zorlu rakiplerle dolu bir grup

Beşiktaş'ın avrupa ligi fikstürü açıklandı:

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda grup aşamasında Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva ve 1899 Hoffenheim ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, turnuvaya iç sahada Marsilya karşısında başlayacak.

Grup eşleşmeleri ve maç programı:

17 Eylül Perşembe

Beşiktaş - Marsilya

15 Ekim Perşembe

1899 Hoffenheim - Beşiktaş

22 Ekim Perşembe

Beşiktaş - Crystal Palace

5 Kasım Perşembe

Celtic - Beşiktaş

26 Kasım Perşembe

Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva

10 Aralık Perşembe

Bayer Leverkusen - Beşiktaş

21 Ocak Perşembe

Beşiktaş - Union Saint-Gilloise

28 Ocak Perşembe

Omonia FC - Beşiktaş

Değerlendirme: kritik maçlar ve zorluklar:

Grup, Beşiktaş için dengeli ancak zorlu bir sınav anlamına geliyor. Bayer Leverkusen ve Celtic kadro kalitesiyle öne çıkarken, Crystal Palace ve Hoffenheim da güçlü rakipler olarak dikkat çekiyor. Ev sahibi avantajını kullanmak, özellikle Marsilya ve Hapoel Beer-Sheva karşılaşmalarında büyük önem taşıyacak.

Ocak ayındaki iki hafta içindeki maç yoğunluğu (21 ve 28 Ocak) takımın rotasyon ve kondisyon yönetimini kritik hale getiriyor. Teknik ekip ve oyuncular için grup aşamasından çıkmak, Beşiktaş'ın Avrupa'daki iddiasını sürdürmesi açısından öncelikli hedef olacak.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE İLK MAÇINI SAHASINDA FRANSIZ EKİBİ MARSİLYA İLE OYNAYACAK.