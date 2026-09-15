Beşiktaş Marsilya sınavına taktik ve kondisyona ağırlık vererek hazırlandı

hazırlıkların içeriği:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında karşılaşacağı Marsilya sınavı öncesinde bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon ve taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.

Antrenman, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ısınma koşularıyla başladı. Oyuncular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmaları ile dar alanlardaki top hakimiyetini pekiştirdi.

darbeler ve duran toplar:

İdman çift kale maç ve dar alanda yapılan oyunlarla sürdü; son bölümde takımlar duran top organizasyonları üzerinde çalıştı. Antrenman, takımın maçtaki savunma ve hücum tekrarlarını güçlendirmeye yönelik olarak planlandı.

yarınki program ve basın etkinlikleri:

Siyah-beyazlı ekip çalışmalarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak; ilk 15 dakikası basına açık olacak. Aynı gün teknik direktör Vincenzo Italiano ile sağ bek Amir Murillo saat 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ İLK HAFTA MAÇINDA MARSİLYA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.