Dolar 49,3189 +0,07%
Euro 55,1765 -0,16%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.685,53 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Beşiktaş Tüpraş'ta Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Tüpraş Stadı'nda Kocaelispor'u Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic'in golleriyle devreyi 2-1 önde kapattı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 20:26

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 20:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş Tüpraş'ta Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı

Maçtan ilk yarı raporu

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Kocaelispor'u ağırlıyor. İlk yarı, siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Orkun Kökçü'nün erken golü ve Dusan Vlahovic'in penaltısı Beşiktaş'a avantaj sağlarken, Kocaelispor'un golü köşe vuruşundan geldi.

ilk yarı gelişmeleri:

17. dakikada Murillo'nun savunma arkasına gönderdiği pasta Vavlav Cerny'in sağ kanattan yerden ortasında, Orkun Kökçü ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. Üç dakika sonra Mahamadou Sissoho'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda top sağ direkte patladı.

25. dakikada yine Sissoho'nun isabetli vuruşunda Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel topu kornere çeldi. 27. dakikada Uğur Kaan'ın kullandığı köşe atışında Nübel'in uzaklaştıramadığı topu Show ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1.

29. dakikada Cerny'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası Tiago Djalo, ceza sahası içinde Tayfur'ın müdahalesiyle yerde kaldı; hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi. 31. dakikada topun başına geçen Dusan Vlahovic, penaltıyı sağ alt köşeden filelere göndererek skoru 2-1 yaptı. İlk yarıda tempo ve iki takımın da alan savunmasına dayalı düzeni öne çıktı; Beşiktaş sağ kanattan etkili olurken Kocaelispor set ve duran toplarda tehlike yarattı.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Tüpraş

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz

Beşiktaş (ilk 11): Alexander Nübel, Amir Murillo, Emirhan Topçu, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vavlav Cerny (İlhan Fakılı dk. 39), Fabio Miretti, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic

Beşiktaş yedekler: Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Wilfred Ndidi, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, Ernest Poku, Hyeon-Gyu Oh

Teknik direktör: Vincenzo Italiano

Kocaelispor (ilk 11): Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Onur Öztonga, Emir Ortakaya, Tayfur Bingöl, Show, Berkan Kutlu, Mahamadou Sissoho, Gonçalo Sousa, Daniel Agyei, Metehan Altunbaş

Kocaelispor yedekler: Onurcan Piri, Deniz Ceylan, Muharrem Cinan, Tobias Gulliksen, Hulusi Destici, Ege Bilim, Makana Baku, Bedirhan Yıldız, Florian Aye, Rigoberto Rivas

Teknik direktör: Selçuk İnan

Goller: Orkun Kökçü (dk. 17), Dusan Vlahovic (dk. 31 pen.) — Show (dk. 27)

Sarı kart: Tayfur Bingöl (Kocaelispor)

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR&#039;U KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR'U KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI SİYAH-BEYAZLILARIN 2-1'LİK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu'da amatör sporcular yılın enleriyle onurlandırıldı
images

Kocaelispor başkanı Durul: adalet sahada da masada da olmalı
images

Kocaelispor'dan beşiktaş maçına tepki: mücadele vardı, kararlar tartışılıyor
images

Italiano'dan sert uyarı: sahada yumruklara asla müsamaha gösterilmeyecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis'te aniden bastıran dolu şehir merkezini kısa sürede beyaza boyadı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan genç sürücü 335 bin TL ceza aldı

Kocaelispor başkanı Durul: adalet sahada da masada da olmalı

Nusaybin'de 12 şehit anıldı; terörsüz Türkiye hedefi vurgulandı

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı