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Beşiktaş Valencia Basket sınavı öncesi son çalışmayı tamamladı

Beşiktaş, Euroleague ilk hafta maçı için Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki öğle antrenmanını tamamladı; Alimpijevic taktiklere, Nedim Yücel takip etti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş Valencia Basket sınavı öncesi son çalışmayı tamamladı

hazırlık antrenmanı tamamlandı:

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Euroleague ilk hafta maçında yarın karşılaşacağı Valencia Basket randevusu öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaptığı öğle antrenmanıyla hazırlıklarını tamamladı.

antrenmanın içeriği:

Başantrenör Dusan Alimpijevic idaresinde gerçekleştirilen çalışma, fitness egzersizleriyle başlayıp şut programıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik uygulamalar ve maç planlarına yönelik çalışmaların yapıldığı bildirildi.

yönetim takibi ve son değerlendirme:

Genel Menajer Nedim Yücel saha kenarından idmanı takip etti. Teknik ekip ve yönetimin salondaki yoğun mesaisi, takımın Euroleague açılış maçı öncesi hazırlığına verdiği önemi gösterdi; ekip, yarınki karşılaşmaya odaklanmış durumda.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Euroleague’in ilk haftasında yarın Basketbol Gelişim Merkezi’nde...

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Euroleague’in ilk haftasında yarın Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynayacağı Valencia Basket maçının hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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