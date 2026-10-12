Dolar 49,3443 -0,03%
Euro 55,1311 +0,14%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.647,25 -0,01%
EUR/USD 1,1171 +0,09%
Brent Petrol 105,57 -1,01%
--°

Beşiktaş ve Trabzonspor'dan ortak çağrı: deplasmana yasak son bulsun

Beşiktaş, Trabzonspor'un 'deplasmana yasak kaldırılsın' çağrısına katılarak, taraftarların maçlarda deplasman tribününde olmasının sağlanmasını istedi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 23:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş ve Trabzonspor'dan ortak çağrı: deplasmana yasak son bulsun

Beşiktaş'tan destek paylaşımı

Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor'un başlattığı 'deplasmana yasak kaldırılsın' çağrısına açık destek verdi. Mesajda Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında karşılaşacakları rakip olarak Trabzonspor'a atıf yapıldı ve taraftarların futboldaki önemine vurgu yapıldı.

Beşiktaş, açıklamasında taraftarları futbolun en önemli unsurlarından biri olarak tanımlayarak, her renkten futbolseverin gönül verdiği takımını ülkenin her yerindeki deplasman tribününde destekleyebilmesi gerektiğini belirtti.

karşılıklı davet ve beklenti:

Açıklamada Beşiktaş JK, deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında taraftarlarının deplasman tribününde bulunmasını arzuladığını ifade etti; aynı şekilde evlerinde oynayacakları karşılaşmada Trabzonspor taraftarlarını deplasman tribününde ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını duyurdu.

Metinde ayrıca, kulübün uygulamayı eleştiren tutumu öne çıktı ve 'ülkemize yakışmadığına inandığımız deplasman yasağı' ifadeleriyle, söz konusu uygulamanın çağrıların ardından son bulması temennisi paylaşıldı. Kulübün bu desteği, tribünlerin yeniden tam kapasite ve karşılıklı destek içinde buluşması yönünde ortak bir çağrı niteliği taşıyor.

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR&#039;UN &quot;DEPLASMANA YASAK KALDIRILSIN&quot; PAYLAŞIMINA DESTEK VEREREK ÇAĞRIDA...

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR'UN "DEPLASMANA YASAK KALDIRILSIN" PAYLAŞIMINA DESTEK VEREREK ÇAĞRIDA BULUNDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç
images

Eyüpspor'da 10 kişi eksik kalmak maçın akışını değiştirdi
images

Galatasaray'dan yedi yıl aradan sonra kupaya dönüş
images

Göztepe 4-0 galibiyetinin moraliyle performans çıtasını yükseltmek istiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurtarıldı

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası