Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun 5 değişikliğiyle Gençlerbirliği'ne karşı

Vincenzo Italiano'dan değişim hamlesi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Teknik direktör Vincenzo Italiano, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Celtic karşılaşmasının ilk 11'inden 5 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Hafta içi kadro tercihleriyle farklı bir orta saha ve hücum hattı oluşturan Italiano, rotasyon hamlesini Gençlerbirliği müsabakasına taşıdı.

takımda beş değişiklik:

Deneyimli çalıştırıcı, Kassoum Ouattara, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Ernest Poku ve Hyeon Gyu Oh'un yerine Rıdvan Yılmaz, İlhan Fakılı, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Dusan Vlahovic'i ilk 11'de görevlendirdi. Siyah-beyazlıların sahaya çıkan 11'i şu şekildeydi: Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic.