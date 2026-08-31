Beşiktaş yönetimi öğretmenlerle stadyumda yeni eğitim yılına merhaba dedi

Beşiktaş yönetimi öğretmenleri stadyumda ağırladı:

Beşiktaş Kulübü, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen resepsiyonda BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nın öğretmenleri ve idari personelini konuk etti. Organizasyona kulüpten yönetim kurulu üyeleri de katılarak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi bir araya geldi.

Etkinlikte Genel Sekreter Uğur Fora, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer ile Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven hazır bulundu. Konuklar arasında BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu ile vakıf okullarının öğretmenleri ve idari personeli yer aldı.

Yemekte verilen mesajlar:

Genel Sekreter Uğur Fora, konuşmasında geleceğin teminatı gençleri yetiştiren öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi ve eğitimin önemine vurgu yaptı. Yönetim kurulu temsilcileri de öğretmenlere teşekkür ederek destek mesajları iletti.

Bağış belgesi takdimi:

Programın sonunda Hasan Anıl Cansızoğlu, Genel Sekreter Uğur Fora'ya, Başkan Serdal Adalı adına Malatya Kökpınar Hatıra Ormanı'na fidan bağışlandığına dair belgeyi takdim etti. Takdim töreni, kulüp ile vakıf arasındaki iş birliğinin somut bir adımı olarak kayda geçti.

Etkinlik, yöneticilerin ve eğitimcilerin bir araya gelmesiyle yeni döneme yönelik iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, BJK-KABATAŞ VAKFI OKULLARI’NIN ÖĞRETMENLERİNİ TÜPRAŞ STADYUMU’NDA AĞIRLADI