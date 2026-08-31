Dolar 48,2505 +0,04%
Euro 56,0938 +0,40%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.958,46 -0,98%
EUR/USD 1,1620 +0,28%
Brent Petrol 88,20 +2,42%
--°

Beşiktaş yönetimi öğretmenlerle stadyumda yeni eğitim yılına merhaba dedi

Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, BJK-Kabataş Vakfı okullarının öğretmenleri ve idari ekibini Tüpraş Stadyumu'ndaki 'yeni eğitim-öğretim yılına merhaba' yemeğinde karşıladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 20:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş yönetimi öğretmenlerle stadyumda yeni eğitim yılına merhaba dedi

Beşiktaş yönetimi öğretmenleri stadyumda ağırladı:

Beşiktaş Kulübü, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen resepsiyonda BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nın öğretmenleri ve idari personelini konuk etti. Organizasyona kulüpten yönetim kurulu üyeleri de katılarak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi bir araya geldi.

Etkinlikte Genel Sekreter Uğur Fora, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer ile Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven hazır bulundu. Konuklar arasında BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu ile vakıf okullarının öğretmenleri ve idari personeli yer aldı.

Yemekte verilen mesajlar:

Genel Sekreter Uğur Fora, konuşmasında geleceğin teminatı gençleri yetiştiren öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi ve eğitimin önemine vurgu yaptı. Yönetim kurulu temsilcileri de öğretmenlere teşekkür ederek destek mesajları iletti.

Bağış belgesi takdimi:

Programın sonunda Hasan Anıl Cansızoğlu, Genel Sekreter Uğur Fora'ya, Başkan Serdal Adalı adına Malatya Kökpınar Hatıra Ormanı'na fidan bağışlandığına dair belgeyi takdim etti. Takdim töreni, kulüp ile vakıf arasındaki iş birliğinin somut bir adımı olarak kayda geçti.

Etkinlik, yöneticilerin ve eğitimcilerin bir araya gelmesiyle yeni döneme yönelik iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, BJK-KABATAŞ VAKFI OKULLARI’NIN ÖĞRETMENLERİNİ TÜPRAŞ STADYUMU’NDA...

BEŞİKTAŞ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, BJK-KABATAŞ VAKFI OKULLARI’NIN ÖĞRETMENLERİNİ TÜPRAŞ STADYUMU’NDA AĞIRLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dadaşlar hazır: Kazım Karabekir'de Konyaspor maçı öncesi eksik yok
images

Battalgazi yaz spor okulları gösterilerle sona erdi, gençlere destek sürüyor
images

Sivasspor hazırlıklarına taktik ağırlıklı başladı
images

Kenan Yıldız ameliyatı başarıyla tamamlandı, rehabilitasyon yarın başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kavşakta kafa kafaya çarpışma: hamidiye mahallesinde 2'si çocuk 5 yaralı

Sınır kapısında kaçış girişimi: Arif Kocabıyık tır dorsesinde yakalandı

Ordu dereleri yükselen debiye karşı teyakkuzda

Göçebe oyunları Bişkek'te bayrama dönüştü

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı