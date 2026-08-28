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Beşiktaş'a zorlu kura: Marsilya ve Leverkusen de grupta

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 kurasında Beşiktaş 4. torbadan çıktı; Marsilya, Leverkusen ve Celtic ekiplerle eşleşti. Kura Monako'daki Grimaldi Forum'da yapıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş'a zorlu kura: Marsilya ve Leverkusen de grupta

kura töreninin ayrıntıları:

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu kura çekimi Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi. Töreni eski futbolcu Sebastian Rode yönetti. Organizasyon 36 takımla oynanacak şekilde planlandı ve Beşiktaş çekime 4. torbadan katıldı.

Kura sürecinde her torbadan iki takımın eşleştiği bir dağılım ortaya çıktı. Bu format, torbalama nedeniyle kulüpleri farklı seviyelerde rakiplerle karşılaştırıyor ve Beşiktaş da bu yapının içinde yer aldı.

beşiktaş'ın rakipleri ve değerlendirme:

Çekilen kura sonucunda Beşiktaş'ın rakipleri şu şekilde belirlendi: Marsilya, Leverkusen (D), Union Saint-Gilloise, Celtic (D), Crystal Palace, Omonia(D), Hapoel Beer Sheva ve Hoffenheim (D). Listede üst düzey Avrupa takımları ve değişik oyun stillerine sahip ekipler bulunuyor.

Bu eşleşmeler Beşiktaş için hem zorluklar hem de önemli bir Avrupa deneyimi vaat ediyor. Takımın 4. torbadan gelmesi, kura kuralları gereği bazı güçlü rakiplerle karşılaşma olasılığını artırdı; buna karşın grup aşamasında alınacak her puan kritik olacaktır.

final maçı bilgisi:

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu final maçı, kaynak açıklamasına göre 26 Mayıs 2025 Çarşamba günü Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Frankfurt Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş yönetimi, teknik heyet ve taraftarlar şimdi kura sonuçlarını değerlendirip sezon öncesi hazırlıklarını bu eşleşmelere göre şekillendirecek.

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE KURA ÇEKİMLERİ YAPILDI

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE KURA ÇEKİMLERİ YAPILDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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