maç öncesi tablo:

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano için bu derbinin en güvenilir hücum opsiyonu, ligde 11 gole ulaşan Dusan Vlahovic olacak.

sezon performansı ve goller:

Vlahovic, siyah-beyazlıların ligde oynadığı 12 karşılaşmanın 10'unda forma giydi ve şu maçlarda fileleri havalandırdı: Çorum FK, Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Gençlerbirliği. Çorum FK karşısında kaydettiği hat-trick sezonun en dikkat çeken anlarından biri oldu. Ayrıca Fenerbahçe, Amed, Kocaelispor ve Kasımpaşa maçlarında 1'er; Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında ise 2'şer gol attı.

form grafiği ve derbi etkisi:

Sırp santrfor son haftalardaki performansıyla öne çıktı: son 3 haftada 5 gol kaydetti (Kasımpaşa 1, Gençlerbirliği 2, Konyaspor 2). Bu istatistik, Vlahovic'i ligde gol krallığı yarışının zirvesine taşıdı; şu an 11 golle lider konumunda. Onu 10 golle Gift Orban izliyor; 9'ar golle ise Muhammed Salah, Victor Osimhen, Adrian Benedyczak ve Eldor Shomurodov bulunuyor.

Vlahovic, büyük maçlardaki skor katkısını daha önce göstermişti: Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında 73. dakikada sahneye çıkarak Beşiktaş'a 2-1'lik galibiyeti getirdi. Italiano ve takım arkadaşları, benzer bir etkiden derbide de faydalanmayı hedefliyor; Vlahovic'in golcü kimliği siyah-beyazlıların en önemli kozunu oluşturuyor.

DUSAN VLAHOVİC (ARŞİV)