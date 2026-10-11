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Beşiktaş'ın Kocaelispor serisi 13 maça ulaştı

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u 2-1 yendi; rakibine karşı süren yenilmezlik serisi 13 maça ulaştı, son mağlubiyet 1999'da.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 21:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş'ın Kocaelispor serisi 13 maça ulaştı

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibine karşı yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu sonuçla siyah-beyazlıların Körfez ekibine karşı üst üste başarısı devam etti ve karşılaşmalardaki istikrar bir kez daha ortaya kondu.

serinin boyutu ve güncel durum:

Beşiktaş'ın Kocaelispor karşısındaki yenilmezlik serisi artık 13 maçı buldu. İki takım arasındaki son Kocaelispor galibiyeti 6 Mart 1999 tarihinde alınmış ve o maç 3-0 ile sonuçlanmıştı. O tarihten bu yana oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş 12 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

tarihi eşikler ve en farklı galibiyet:

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında 27 yılı aşkın süredir resmi lig maçlarında mağlup olmuyor; bu uzun periyot kulüp eşleşmesinde açık bir üstünlüğe işaret ediyor. İki takım arasındaki en farklı skor ise 1994-1995 sezonunda İstanbul'da alınan 7-1lik galibiyetti. Bu sonuçlar, Beşiktaş için rakibi karşısındaki tarihsel ağırlığı ve güncel performansın sürekliliğini göstermesi bakımından dikkat çekici.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ KOCAELİSPOR’U 2-1 MAĞLUP EDEN BEŞİKTAŞ’IN...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ KOCAELİSPOR’U 2-1 MAĞLUP EDEN BEŞİKTAŞ’IN RAKİBİNE KARŞI YENİLMEZLİK SERİSİ 13 MAÇA ÇIKTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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