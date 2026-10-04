Beşiktaş’ın yeni dönemi: birlikle daha büyük hedeflere yürüyoruz

Serdal Adalı güven tazeledi

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısı'nda siyah-beyazlı camianın oylarıyla yeniden başkanlığa getirilen Serdal Adalı, 3 bin 815 oy alarak kulübün idaresini sürdürmeye başladı. Adalı, bu tercih için teşekkür ederek önümüzdeki dönemde kulübün daha büyük hedeflere yöneleceğini söyledi.

Başkan Adalı konuşmasında, kulübün yönetim anlayışının ve hedeflerinin devam edeceğine vurgu yaptı: 'Bir seçim daha geride kaldı. Bizlere güvendikleri için, destekleri için camiamıza teşekkür ediyorum. İnşallah onların bu güvenine ve desteğine layık olacağız.' Adalı, seçimin ardından başlayan döneme ilişkin beklentisini özetleyerek, 'önümüzde çok daha başarılı, önü açık bir Beşiktaş var' ifadesini kullandı.

taraftara çağrı:

Adalı, taraftarlara yönelttiği çağrıda birlik ve desteğin önemini bir kez daha hatırlattı. İçerideki maçlardaki coşkunun takımı ateşlediğini belirten başkan, 'Desteklerini esirgemesinler. İşlerin iyi günü de var, kötü günü de var. Yeter ki bize inanmaya, bu futbolcu topluluğuna inanmaya, teknik heyete inanmaya devam etsinler' dedi.

Başkan, camianın birlik ve beraberlik içinde olduğu dönemlerde Beşiktaş'ın başarısının kaçınılmaz olduğunu vurguladı ve destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür etti. Görev süresi boyunca hedeflenen noktalara ulaşılması halinde halkın karşısına gururla çıkacaklarını da sözlerine ekledi.

TFF kararı ve liglerin geleceği:

Konuşmasının devamında Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun salı günü düzenleyeceği toplantıyı işaret ederek süreci dikkatle takip edeceklerini belirtti. Adalı, şu ana kadar yaşanan gelişmeler ve yaptıkları uyarılar bağlamında alınacak kararlara ilişkin endişelerini dile getirdi ve 'İnşallah Türk futbolu için iyi kararlar alınır' temennisinde bulundu.

Adalı, bu bağlamda kulüpler arasındaki iletişimi ve koordinasyonu önemsediğini aktarırken, yaşanan olayların ardından Ertuğrul Doğan ile telefon görüşmesi yaptığını, bazı başkanların yurt dışında olması nedeniyle görüşmelerin süreceğini söyledi. Kulüpler Birliği çatısı altında tüm kulüplerin görüşlerinin bir noktada toplanmasının önemine değindi.

Liglerin başlamasıyla ilgili değerlendirmesinde ise temizliğin tamamlanmasına kadar lige ara verilmesinin düşünülebileceğini söyledi. Adalı, hakemlerin psikolojisini dikkate alarak 'Gerekirse ara verelim. 1 hafta, 10 gün, 2 hafta ne kadarsa... Bu işi, başlanılan temizlik harekatı sonuçlanana kadar da ligler başlamasın' önerisini yineledi ve bunun uzun vadede Türk futboluna katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Sonuç olarak Serdal Adalı'nın yeniden göreve gelmesiyle Beşiktaş yönetiminde istikrar mesajı verilirken, başkanın öncelikleri arasında kulüp içi birlik, taraftar desteğinin sürdürülmesi ve Türk futbolunu etkileyen yapısal kararların takip edilmesi öne çıktı. Adalı, dönemin sonunda hedeflerin yerine getirilmiş olacağına dair umutlu bir tablo çizdi.

BEŞİKTAŞ’TA YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLEN SERDAL ADALI, "ÖNÜMÜZDE ÇOK DAHA BAŞARILI, ÖNÜ AÇIK BİR BEŞİKTAŞ VAR" DEDİ.