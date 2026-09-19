Beşiktaş'ta Amed maçı öncesi son prova

Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

antrenmanda öne çıkanlar:

Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma, kondisyon ve taktik ağırlıklı sürdü. İdman ısınma koşuları ile başlayıp, 5'e 2 top kapma uygulamalarıyla devam etti; son bölümde taktik çalışmaları yapıldı.

maç programı:

Siyah-beyazlı takım yarın saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Mücadele, Trendyol Süper Lig'in 6. haftası kapsamında oynanacak.

VİNCENZO ITALİANO