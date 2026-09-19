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Beşiktaş'ta Amed maçı öncesi son prova

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik idmanıyla Amed maçının hazırlığını tamamladı; karşılaşma yarın 20.00'de.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:39

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş'ta Amed maçı öncesi son prova

Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

antrenmanda öne çıkanlar:

Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma, kondisyon ve taktik ağırlıklı sürdü. İdman ısınma koşuları ile başlayıp, 5'e 2 top kapma uygulamalarıyla devam etti; son bölümde taktik çalışmaları yapıldı.

maç programı:

Siyah-beyazlı takım yarın saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Mücadele, Trendyol Süper Lig'in 6. haftası kapsamında oynanacak.

VİNCENZO ITALİANO

VİNCENZO ITALİANO

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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