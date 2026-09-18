Beşiktaş'ta Amed maçı öncesi tempo yükseldi

Antrenman programı:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Çalışmalar BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, kondisyon ve taktik odaklı bir içerik taşıdı. Isınma koşularıyla başlayan idman, ardından yapılan 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti ve dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.

Son idman ve yolculuk planı:

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 11.30'da basına kapalı yapılacak antrenmanla tamamlayacak. Teknik ekip idmanın son bölümünde taktik tekrarlara ağırlık verecek şekilde programı şekillendirdi.

Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler müsabakası için saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Diyarbakır'a hareket edecek ve sahaya deplasman kurgusuyla çıkacak.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA 20 EYLÜL PAZAR GÜNÜ DEPLASMANDA AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA, ARA VERMEDEN BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.