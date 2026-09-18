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Beşiktaş'ta Amed maçı öncesi tempo yükseldi

Beşiktaş, 20 Eylül Pazar Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Vincenzo Italiano yönetiminde sürdürdü.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş'ta Amed maçı öncesi tempo yükseldi

Antrenman programı:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Çalışmalar BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, kondisyon ve taktik odaklı bir içerik taşıdı. Isınma koşularıyla başlayan idman, ardından yapılan 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti ve dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.

Son idman ve yolculuk planı:

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 11.30'da basına kapalı yapılacak antrenmanla tamamlayacak. Teknik ekip idmanın son bölümünde taktik tekrarlara ağırlık verecek şekilde programı şekillendirdi.

Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler müsabakası için saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Diyarbakır'a hareket edecek ve sahaya deplasman kurgusuyla çıkacak.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 6. HAFTASINDA 20 EYLÜL PAZAR GÜNÜ DEPLASMANDA AMED SPORTİF...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA 20 EYLÜL PAZAR GÜNÜ DEPLASMANDA AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA, ARA VERMEDEN BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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