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Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic dolmabahçe'de ilk gollerini hat-trickle taçlandırdı

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Beşiktaş, Çorum FK'yı 6-2 yendi; Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla Dolmabahçe'de ilk gollerini hat-trickle kaydetti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 23:43

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic dolmabahçe'de ilk gollerini hat-trickle taçlandırdı

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk gollerini evinde kaydederek maçın öne çıkan ismi oldu.

Vlahovic'in golleri:

26 yaşındaki santrfor, ilk golünü maçın 43. dakikasında kazanılan penaltıyı ağlarla buluşturarak attı. İkinci ve üçüncü gollerini ise 59. ve 66. dakikalarda kaydederek Beşiktaş formasıyla ilk kez hat-trick yapmış oldu.

oyun akışı ve değişiklikler:

Vlahovic mücadeleye 11'de başladı ve takımın hücum etkinliğini artırdı; 71. dakikada yerini Hyeon-Gyu Oh'a bıraktı. Karşılaşma, Beşiktaş açısından hücumda etkili anlar ve yüksek skorlu bir galibiyet olarak kayda geçti, Çorum FK ise iki golle karşılık verdi.

Bu maçla birlikte Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk resmi gollerini Dolmabahçe'de atmış oldu; bu performans, oyuncunun takıma adaptasyon sürecine dair önemli bir işaret olarak değerlendirilebilir.

BEŞİKTAŞ’IN SIRP SANTRFORU DUSAN VLAHOVİC, SİYAH-BEYAZLI FORMAYLA İLK GOLLERİNİ ÇORUM FK’YA KARŞI...

BEŞİKTAŞ’IN SIRP SANTRFORU DUSAN VLAHOVİC, SİYAH-BEYAZLI FORMAYLA İLK GOLLERİNİ ÇORUM FK’YA KARŞI KAYDETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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