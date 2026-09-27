Beşiktaş'ta eğlence mekanına ateş açıldı, kapıda kurşun izi bulundu

Beşiktaş'ta eğlence mekanına ateş açıldı

Cihannüma Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanına, 26 Eylül Cumartesi gece saat 02.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Olayın ardından şüpheli veya şüpheliler bölgeden kaçtı.

Olayın ayrıntıları:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı; mekânın kapı bölümünde kurşun izleri görüldü.

Polis soruşturması sürüyor:

Saldırıda ölüm veya yaralanma olmadı. Emniyet birimleri olayla ilgili delil toplama ve inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ’TA BİR EĞLENCE MEKANI, KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YA DA KİŞİLER TARAFINDAN SİLAHLA KURŞUNLANDI. SALDIRIDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, POLİS EKİPLERİ OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI.