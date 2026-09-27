Dolar 48,9280 -0,05%
Euro 55,7868 +0,21%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.797,55 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Beşiktaş'ta gece yarısı saldırısında hedefin garson olduğu belirlendi

Beşiktaş Sinanpaşa'da 26 Eylül Cumartesi 02.00 civarında gerçekleşen silahlı saldırıda, iddialara göre mekana değil garson B.B.'ye ateş edildi; yaralının durumu iyi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 14:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Beşiktaş'ta gece yarısı saldırısında hedefin garson olduğu belirlendi

Olayın ayrıntıları

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde 26 Eylül Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırının ayrıntıları polis incelemesiyle netleşti. Yetkililerin ilk tespitlerine göre, saldırının mekana genel bir eylem olarak değil, iddialara göre burada garson olarak çalışan B.B.'ye yönelik olduğu değerlendirildi.

Saldırı ve yaralanma:

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından iş yerine ateş açıldı. Şüpheli veya şüpheliler olayın ardından kaçtı. Yapılan yerinde incelemede, B.B.'nin bacağından hafif şekilde yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Polis çalışması ve işyeri değerlendirmesi:

Olay yerine çağrılan polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak delil çalışması yaptı. Mekan sahibi, olay öncesinde herhangi bir tehdit almadığını bildirdi. Emniyet güçleri, saldırgan veya saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor ve soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Beşiktaş’ta eğlence mekanındaki saldırının detayları ortaya çıktı

Beşiktaş’ta eğlence mekanındaki saldırının detayları ortaya çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dur ihtarına uymayan araçta 3 bin captagonla iki kişi tutuklandı
images

Besni’de çatıda tamirat yaparken düşen Suriyeli ağır yaralandı
images

Canik'teki heyelan davası Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi
images

Eskişehir'de üniversite caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan yaya ağır yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bolu'da panodan yükselen alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Çankırı'ya sağanak uyarısı: 27-28 eylül ani sel ve ulaşım riskine dikkat

Yamaç köyünde AFAD'ın müdahalesiyle çukurdan çıkarılan köpek doğaya döndü

Gece başlayacak sağanak için Bolu'da tedbir çağrısı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi