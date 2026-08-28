Beşiktaş'ta hedef 10 puan: Önder Özen değerlendirdi

Beşiktaş'ın avrupa ligi hedefi:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kura çekiminin ardından rakiplerini öğrendi. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i eleyen siyah-beyazlı takımın Futbol Direktörü Önder Özen, tur atlamak için net bir puan hedefi koyduklarını belirtti.

Özen, kura sonrası değerlendirmesinde şunları söyledi: "Avrupa Ligi, son iki sezonda Şampiyonlar Ligi ile olan makası epeyce kapattı, Konferans Ligi ile olan makası ise epeyce açtı. Bunu çektiğimiz kuradan görebiliyoruz. Çok zor rakipler var. Diplomatik olarak rahat olmadığımız ülkelere de gidip gelmemiz gerekecek. Omonia deplasmanına direkt gidemiyoruz, Atina üzerinden yolculuk yapmamız gerekiyor. İsrail takımıyla nasıl olacak bilmiyorum. Nerede oynanır bilmiyorum. İşimiz kolay görünmüyor. Minimum 10 puan almak gerekiyor. Teknik direktörümüz ve oyuncularımız bunun yoluna bakacaklar. İki tane de Almanya deplasmanı var, yakından takip ettiğimiz ekipler. Umarım Beşiktaş için en iyisi olur. 10 puan ve üzeri bizi bir sonraki aşamaya götürür."

zorlu deplasmanlar ve lojistik endişeler:

Özen'in vurguladığı unsurlar arasında deplasmanların zorluğu ve lojistik problemler öne çıkıyor. Özellikle Omonia deplasmanının doğrudan yapılamayışı ve Atina üzerinden yolculuk zorunluluğu, takımın seyahat planlarını etkileyebilecek unsurlar olarak belirtildi. Ayrıca İsrail takımıyla ilgili belirsizlik, maçların nerede oynanacağı konusunda soru işaretleri doğuruyor.

puan hedefi ve ilerleme hesabı:

Futbol Direktörü, tur atlamak için somut bir baraj koydu: Minimum 10 puan. Özen, teknik ekip ve oyuncuların bu hedeften sapmamak için çalışacağını ifade etti. Ayrıca kura sonucu ortaya çıkan iki Almanya deplasmanının önemine dikkat çekti ve bu maçların grubun kaderini belirleyebileceğini vurguladı.

Özetle, Beşiktaş cephesi kura sonrası hem rakiplerin gücünü hem de seyahat ve saha koşullarının getirdiği zorlukları hesaba katarak, 10 puan ve üzerini bir sonraki aşamaya geçiş için temel ölçüt olarak görüyor.

ÖNDER ÖZEN (ARŞİV)