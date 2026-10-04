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Beşiktaş'ta olağanüstü kurulda Serdal Adalı güven tazeledi

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 3 bin 815 oy alarak yeniden başkan seçildi; yönetimde süreklilik bekleniyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 18:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş'ta olağanüstü kurulda Serdal Adalı güven tazeledi

seçim sonucu:

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Serdal Adalı, üyelerin tercihleriyle tekrar kulüp başkanlığına getirildi. Toplamda 3 bin 815 oy alan Adalı, seçimde çoğunluğu sağlayarak yeniden başkan seçildi.

toplantının anlamı:

Kongurun sonucu, kulüp yönetiminde bir dönem daha aynı ismin görev alacağına işaret ediyor. Seçim süreci boyunca ortaya çıkan sonuçlar, Beşiktaş'ın kısa vadeli yönetim çizgisi ve karar alma süreçleri açısından önem taşıyor.

Adalı'nın yeniden göreve gelmesi, camiada hem beklenti hem de tartışma yaratıyor; önümüzdeki dönemde yönetimin atacağı adımlar ve kamuoyuna yapılacak açıklamalar, seçimin yankılarını belirleyecek.

SERDAL ADALI

SERDAL ADALI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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