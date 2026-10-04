Dolar 49,1511 +0,09%
Euro 55,0028 -0,47%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.576,66 -0,01%
EUR/USD 1,1186 -0,64%
Brent Petrol 101,68 -0,56%
--°

Beşiktaş'ta oy verme süreci tamamlandı: divan sayıya geçti

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulunda, tek aday Serdal Adalı için oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 17:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş'ta oy verme süreci tamamlandı: divan sayıya geçti

Beşiktaş'ta oy verme süreci tamamlandı: divan sayıya geçti

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda oy verme işlemi tamamlandı ve sayım için süreç başladı.

oy verme işlemi ve aday durumu:

Genel kurulda oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Seçimde mevcut başkan Serdal Adalı tek aday olarak yer aldı ve üyeler sandık başındaki tercihini kullandı.

sayım süreci ve sonraki adımlar:

Oy verme sona erdikten sonra divan kurulu başkanlığı sayım işlemine başladı. Sayım tamamlandığında kurul tarafından sayılar resmî olarak ilan edilecek ve sonuçlara ilişkin açıklama yapılacak.

Olağanüstü seçimli genel kurulun tamamlanmasıyla birlikte kulüp içindeki yönetsel süreçler, sayım sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek ve kamuoyuna duyurulacaktır.

MEVCUT BAŞKAN SERDAL ADALI’NIN TEK ADAY OLDUĞU SEÇİMDE OY VERME İŞLEMİ SAAT 17.00 İTİBARIYLA SONA...

MEVCUT BAŞKAN SERDAL ADALI’NIN TEK ADAY OLDUĞU SEÇİMDE OY VERME İŞLEMİ SAAT 17.00 İTİBARIYLA SONA ERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sezonun ilk haftası tamamlandı: Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Aras Kargo galip
images

Maçın son anları belirledi: Elazığspor evinde Çorluspor 1947'ye 3-2 yenildi
images

Kahramanmaraş istiklalspor'tan tek gollü ev zaferi
images

Sivasspor Pendikspor randevusuna taktik ağırlıklı hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Besni gecesi şimşeklerle gündüze dönüştü

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Kayseri'de kısa tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, zanlı aranıyor

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip