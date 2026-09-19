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Beşiktaş'ta Trossard'a travmatik kemik ödemi tanısı kondu

Beşiktaş, Leandro Trossard’ın Erzurumspor maçından sonra yapılan MR ve tomografide topuk kemiği (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptadığını duyurdu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş'ta Trossard'a travmatik kemik ödemi tanısı kondu

Beşiktaş'ta Trossard'a travmatik kemik ödemi tanısı kondu

kulübün açıklaması:

Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, takımın önceki dönemlerinde topuk bölgesine aldığı darbeler sonrası oyuncuda ağrı oluştuğunu bildirdi. Açıklamada, özellikle Erzurumspor FK müsabakası sonrasında devam eden şikayetler üzerine sağlık ekibinin değerlendirme yaptığı belirtildi.

görüntüleme ve teşhis:

Sağlık ekibinin gerçekleştirdiği değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri sonucunda, futbolcu Leandro Trossard’ın topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi tespit edildiğini ortaya koydu. Kulüp duyurusunda teşhisin detaylarına ve kullanılan görüntüleme yöntemlerine yer verildi.

tedavi süreci:

Açıklamada, tedaviye sağlık ekibi tarafından ivedilikle başlandığı ve tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi. Kulüp, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili takiplerin sürdüğünü ve gerekli tedavi uygulamalarının yapıldığını ifade etti.

BEŞİKTAŞ, BELÇİKALI FUTBOLCU LEANDRO TROSSARD&#039;IN TOPUK KEMİĞİNDE ÖDEM TESPİT EDİLDİĞİNİ...

BEŞİKTAŞ, BELÇİKALI FUTBOLCU LEANDRO TROSSARD'IN TOPUK KEMİĞİNDE ÖDEM TESPİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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