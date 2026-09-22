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Beşiktaş'ta yıkım sırasında komşu binada duvar çöktü

Beşiktaş Muradiye Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yıkımı sırasında bir bölüm çöktü; bitişikteki 4 katlı binanın 1. kat duvarı yıkıldı ve bina tahliye edildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beşiktaş'ta yıkım sırasında komşu binada duvar çöktü

Olayın gelişimi:

İstanbul Beşiktaş Muradiye Mahallesi'nde saat 15.00 civarında kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen yıkım çalışması sırasında binanın bir bölümü çöktü. Çökme, bitişiğindeki 4 katlı binanın 1. katında bulunan bir dairenin duvarının yıkılmasına neden oldu. Yıkımdan düşen molozlar sokağa saçıldı ve çevrede paniğe yol açtı.

Tahliye ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri ile ilgili birimler alanı güvenlik altına aldı. Zarar gören bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Tahliye edilen vatandaşlara belediye ekipleri tarafından geçici konaklama konusunda yardım sağlanacağı bildirildi.

Vatandaşın anlatımı:

Tahliye edilenlerden Kezban İnce, yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi: "Kırdılar, döktüler. Burası böyle kaldı. Ondan sonra başladılar kırmaya. Şu haline bakın. Evlerde huzurumuz yok. Çok korktum, uyuyamadım yatak sallanıyor. Duvarlar sallandı. Aşağılar da berbatmış". İnce ve diğer sakinler, olay sırasında panik yaşadıklarını belirtti.

Olayın ardından bölgeye güvenlik şeridi çekildi ve çevredeki vatandaşların can güvenliği önceliklendirildi.

Beşiktaş’ta yıkım sırasında binanın bir kısmı çöktü

Beşiktaş’ta yıkım sırasında binanın bir kısmı çöktü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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