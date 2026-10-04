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Beşiktaş'ta zincirleme kaza sonrası polis tehlikeyi toprakla önledi

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı; bir trafik polisi yola dökülen yağı toprakla kapatarak tehlikeyi önledi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 19:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beşiktaş'ta zincirleme kaza sonrası polis tehlikeyi toprakla önledi

olayın ayrıntıları:

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada, cadde üzerinde seyreden 34 NMT 197 plakalı cip sol çıkışa U dönüşü yapmak üzere yavaşladığı sırada arkadan gelen dört araç birbirine çarptı. Çarpışma sonucu toplam 5 araç karışmış, olayda bulunan 2 kişi yaralanmıştır.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından bulvarda trafik ekiplerince kontrollü olarak sağlandı ve kaza yapan araçların bölgeden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

polis müdahalesi ve kısa çözüm:

Kaza sonrası araçlardan birinin yola yağ sızdırdığı fark edildi. Bölgede bulunan bir trafik polisi, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırımda bulunan toprağı yola dökerek yağın üzerini kapattı. Bu uygulama, yağ nedeniyle araçların kayıp yeni kazaların oluşması riskini azaltmayı hedefledi.

etkileri ve sonuç:

Polisin hızlı müdahalesi sayesinde tehlikenin büyük ölçüde bertaraf edildiği, ekiplerin koordineli çalışmasıyla trafik akışının kısa sürede yeniden düzenlendiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor; kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından bölgede herhangi bir yeni olay yaşanmadı.

Beşiktaş’ta zincirleme kaza: Trafik polisi yola dökülen yağın üzerini toprakla kapattı

Beşiktaş’ta zincirleme kaza: Trafik polisi yola dökülen yağın üzerini toprakla kapattı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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