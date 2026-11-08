Beşiktaş'tan milli ara öncesi net zafer: Dusan Vlahovic iki golle öne çıktı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, evinde konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup ederek milli ara öncesi hata yapmadı. Bu galibiyetle siyah-beyazlı ekip puanını 22'ye yükseltti ve ligde ilk devre arasına 5. sırada girdi.

maçın akışı ve ev sahibi üstünlüğü:

Karşılaşma boyunca kontrolü elinde tutan Beşiktaş, maçın kritik anlarında rakip savunma hatalarını iyi değerlendirdi. İlk yarıda bulduğu iki golle skoru garantiye alan siyah-beyazlılar, maçın ikinci yarısında da tempoyu koruyarak gol yemekten kurtuldu ve rahat bir sonuç elde etti.

vlahovic ve poku sahnede:

Beşiktaş’ın galibiyetindeki en büyük paylardan biri Sırp golcü Dusan Vlahovic'e ait oldu. Vlahovic, maçın 20. ve 44. dakikalarında kaydettiği gollerle takımını çift farklı öne geçirirken, Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmada 9 gol ve 1 asistlik etkileyici bir istatistiğe ulaştı.

Takımın genç ismi Ernest Poku ise ligdeki ilk golünü Gençlerbirliği ağlarına gönderdi. Poku, daha önce Süper Lig'de Çorum FK, Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Başakşehir maçlarında görev almasına karşın gol veya asist üretememişti. Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçında 1 gol, Celtic karşılaşmasında 1 asist üretmiş olan 22 yaşındaki oyuncu, bu kez ligde skora katkı verdi.

trossard'ın rolü ve iç saha serisi:

Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, Gençlerbirliği maçında yaptığı 3 asistle galibiyete önemli katkı sağladı. Bu maçla birlikte ligdeki 10. maçında 4. asistini kaydeden Trossard, özellikle kanatlardan ve duran toplardan organizasyon yaratarak hücum yükünü dağıttı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla iç sahada oynadığı Avrupa Ligi ve lig karşılaşmalarında yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Avrupa'da Midtjylland ve Hradec Kralove'yi 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0, Marsilya'yı 4-1 yenip Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0), Kocaelispor (2-1), Başakşehir (2-0) ve Gençlerbirliği (3-0) karşılaşmalarında rakiplerini mağlup etti.

kadro ve cezalı durumlar:

Maçta kaptan Orkun Kökçü, 55. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü; bu kart, milli aradan sonra deplasmanda oynanacak Konyaspor müsabakasında takımını yalnız bırakmasına neden olacak.

italiano'nun hedefi ve tarihsel referans:

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, iç sahada ilk 6 Süper Lig maçının tamamını kazanarak kulüp tarihinde Ljubisa Spajic'in ardından aynı başarıyı göstermek isteyen ikinci teknik direktör olma hedefinde. Spajic, 1962-1963 sezonunda Dolmabahçe'de sezonun ilk 8 maçında rakiplerine puan kaybettirmemişti. Italiano yönetimindeki takım, ligde evinde Eyüpspor, Çorum FK, Erzurumspor FK, Kocaelispor, Başakşehir ve Gençlerbirliği galibiyetleriyle bu çizgiyi sürdürdü.

Beşiktaş, milli aradan döndüğünde Konyaspor deplasmanında eksik oyuncular ve rotasyonla mücadele edecek; teknik ekip için iç sahadaki istikrarı korumak ve deplasman performansını artırmak öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ 3-0 MAĞLUP ETTİ. PUANINI 22’YE ÇIKARAN SİYAH-BEYAZLILAR, MİLLİ ARAYA 5. SIRADA GİRDİ.