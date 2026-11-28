Ayvalık'ta yeni içme suyu hattı çalışmaları

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Ayvalık’ın yüksek rakımlı Bulutçeşme Mahallesi’nden kırsal Beşiktepe mahallesine yeni bir içme suyu hattı döşeniyor. Dağlık güzergâhta yürütülen çalışmalarda ekipler, yol kenarında açılan kazı boyunca boruları yerleştirip bağlantılarını yapıyor. Hattın uzunluğu şu ana kadar bin 900 metreye ulaştı.

çalışmanın kapsamı:

Beşiktepe’deki mevcut sondaj kuyusunda su miktarının azalması, özellikle yaz aylarında mahallenin su ihtiyacını karşılamayı güçleştiriyordu. Yeni sondaj çalışmaları sonucunda yeterli su bulunamayınca Bulutçeşme’den hat çekilmesine karar verildi. Saha uygulamasında boru hattı döşenmesi, bağlantı işleri ve hattın üzerine konulacak prekast depo montajı yer alıyor.

saha takibi ve beklenen sonuç:

Hummalı ve yoğun tempoda sürdürülen çalışmaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan yerinde takip ediyor. Yetkililer, hattın ve depolama ünitesinin tamamlanmasının ardından Beşiktepe’nin su sorununu tamamen çözmeyi hedeflediklerini bildiriyor. Çalışmalar kırsal ve engebeli arazide devam ederken ekiplerin sahadaki yoğun mesaisi sürüyor.

AYVALIK’TA BEŞİKTEPE’NİN SU SORUNU İÇİN DAĞLIK GÜZERGÂHTA YOĞUN MESAİ