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Beşkaza Meydanı'nda 29 Ekim coşkusu yağmura rağmen sürdü

Fethiye'de 29 Ekim kutlamaları Beşkaza Meydanı'ndaki çelenk töreniyle başladı; yöneticiler, öğrenciler ve vatandaşlar yağmura rağmen bir araya geldi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Beşkaza Meydanı'nda 29 Ekim coşkusu yağmura rağmen sürdü

29 Ekim törenleri Beşkaza Meydanı'nda başladı

Fethiye'de Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim kutlamaları, Beşkaza Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk sunma ve saygı duruşu:

Törende Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Emre Ahmet İnal ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşı okundu.

Törene ayrıca Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Bakaner, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, İlçe Jandarma Komutanı Yaşar Doğu ve Sahil Güvenlik Komutanı Gökhan Çalık da katıldı. Protokol ile halkın bir arada olduğu tören, birlik ve vatan bilincinin vurgulandığı geleneksel bir atmosferde gerçekleşti.

Program akışı ve etkinlikler:

Tören sırasında başlayan hafif yağmur programı etkilemedi; alanda görevli çocuklara koruma amacıyla sarı renkli yağmurluklar dağıtıldı. Kutlamalar, 29 Ekim Perşembe günü planlanan etkinliklerle devam edecek. Saat 10.00'da Kaymakam Fatih Akkaya tebrikleri kaymakamlık makamında kabul edecek, saat 10.30'da ise Fethiye Şehir Stadı yanındaki kapalı spor salonunda kutlama töreni yapılacak.

Günün ilerleyen saatlerinde saat 15.30'da Fethiye Limanı'nda Cumhuriyet Bayramı Deniz Alayı düzenlenecek. Cumhuriyet araç konvoyu ise saat 17.00'de Çiftlik Mahallesi'nden başlayarak çevre yolu güzergâhında Salı Pazarı'nda sona erecek. Akşam saat 20.00'de Özgecan Anıtı önünden başlayacak geleneksel Cumhuriyet yürüyüşü Beşkaza Meydanı'nda tamamlanacak.

Kutlamalar 30 Ekim Cuma günü akşamı düzenlenecek Derya Uluğ konseriyle sona erecek olup, kentteki programın ulusal duyguların paylaşıldığı bir takvim çerçevesinde devam ettiği gözlendi.

FETHİYE’DE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞLADI

FETHİYE’DE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞLADI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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