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Beşkonak’ta Köprülü Kanyonu yakınında orman yangını: müdahale havadan ve karadan sürüyor

Manavgat Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarında çıkan orman yangınına 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel müdahale ediyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Beşkonak’ta Köprülü Kanyonu yakınında orman yangını: müdahale havadan ve karadan sürüyor

Beşkonak’ta orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarında bugün öğlen saatlerinde orman yangını çıktı. Olay yerine yönlendirilen birimler, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteriyor.

Müdahale çalışmaları:

Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Müdahalede 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel görev alıyor.

Bölgede çalışma ve risk değerlendirmesi:

Ekipler, yangının kanyon çevresindeki yayılımını sınırlamak için öncelikli hatlar oluşturuyor ve eş zamanlı olarak hava araçlarıyla su atışları gerçekleştiriliyor. Yer ekipleri ise alevin kara doğrultusundaki ilerlemesini durdurmaya yönelik söndürme çalışmalarına odaklandı.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor; yetkililerden ve bölgedeki ekiplerden gelecek yeni bilgilere göre durum güncellenecek.

Beşkonak’ta orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Beşkonak’ta orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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