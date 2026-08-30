Beşkonak’ta Köprülü Kanyonu yakınında orman yangını: müdahale havadan ve karadan sürüyor

Beşkonak’ta orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarında bugün öğlen saatlerinde orman yangını çıktı. Olay yerine yönlendirilen birimler, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteriyor.

Müdahale çalışmaları:

Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Müdahalede 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel görev alıyor.

Bölgede çalışma ve risk değerlendirmesi:

Ekipler, yangının kanyon çevresindeki yayılımını sınırlamak için öncelikli hatlar oluşturuyor ve eş zamanlı olarak hava araçlarıyla su atışları gerçekleştiriliyor. Yer ekipleri ise alevin kara doğrultusundaki ilerlemesini durdurmaya yönelik söndürme çalışmalarına odaklandı.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor; yetkililerden ve bölgedeki ekiplerden gelecek yeni bilgilere göre durum güncellenecek.

Beşkonak’ta orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor