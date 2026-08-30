Beşkonak'ta ormanın sınavı: havadan ve karadan müdahale sürüyor

Beşkonak'ta orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarında bugün öğlen saatlerinde orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi ve yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Müdahale ekipleri:

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kullandığı kaynaklar arasında 3 uçak ve 15 helikopter ile sahada görev yapan 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel bulunuyor. Havadan yapılan müdahalelerle karadan yürütülen söndürme çalışmaları eş zamanlı koordine ediliyor.

Saha çalışmaları ve öncelikler:

Ekipler, özellikle Beşkonak Köprülü Kanyonu çevresindeki arazide yangının yayılmasını önlemeye odaklandı. Söndürme çalışmaları sürerken yetkililer yangının kontrol altına alınması için personel ve araç yoğunluğunu koruyor; çalışmalarla ilgili güncelleme ve koordinasyon devam ediyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİ BEŞKONAK KÖPRÜLÜ KANYONU YAKINLARINDA ORMAN YANGINI ÇIKTI. EKİPLER YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR