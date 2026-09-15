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Besni çevre yolunda kontrolü kaybeden araç istinat duvarına çarptı

Besni Çevre Yolu'nda 06 VNG 10 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı; bir kadın hafif yaralandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Besni çevre yolunda kontrolü kaybeden araç istinat duvarına çarptı

Besni'de araç istinat duvarına çarptı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Yenikent istikametinden ilçe merkezine doğru seyreden bir otomobilin direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu istinat duvarına çarpmasıyla meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza, Besni Çevre Yolu üzerindeki tarihi Kurşunlu Cami mevkiinde gerçekleşti.

Kaza nasıl oldu:

Edinilen bilgilere göre, V.K. idaresindeki 06 VNG 10 plakalı otomobil şarampole girerek istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kadın hafif şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri kısa sürede kaza yerine sevk edildi.

Müdahale ve yol güvenliği:

Sağlık ekipleri kazazedeye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı kadın Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında araçta ve yol koşullarında yapılacak tespitlerin, kazanın oluş nedenine ilişkin detayları ortaya koyması bekleniyor.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN İSTİNAT...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN İSTİNAT DUVARINA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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