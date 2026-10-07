Besni çevre yolunda yaya çarpması: Kurşunlu Camii önünde can kaybı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, Besni Çevre Yolu üzerindeki tarihi Kurşunlu Camii mevkiinde gerçekleşti.

İddiaya göre ana yolda karşıdan karşıya geçmekte olan Şenol Sönmez (40)'e, sürücüsü B.Y. olan 06 DRL 881 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Saha ekiplerinin yaptığı kontrolde Şenol Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan yakınları acı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçirdi ve çevrede gerginlik yaşandı.

Soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ADIYAMAN'IN BESNİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.