Besni gecesi şimşeklerle gündüze dönüştü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Yağışla birlikte gökyüzünde peş peşe çakan şimşekler ve duyulan gök gürültüsü dikkat çekti.

Gökyüzünde yoğun aydınlanma:

Çakan şimşeklerin oluşturduğu yoğun ışık, karanlık gökyüzünü zaman zaman adeta gündüze döndürdü. Kısa süreli parlak flaşlar ilçenin birçok noktasından görünürken, gök gürültüsü de atmosferde belirgin bir etkili oldu.

Yerel yaşamda hissedilen etkiler:

İlçe genelinde şiddetli yağış, gök gürültüsü ve şimşekler gece boyunca etkili oldu. Vatandaşlar tedbir alırken, yoğun yağışın ve aydınlatan şimşeklerin geceyi alışıldık görünümünden uzaklaştırdığı gözlendi.

Yaşanan meteorolojik olaylar akşam saatlerinden itibaren aralıklarla sürdü ve bölgedeki gece atmosferi boyunca şimşek ile gök gürültüsü etkili oldu.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN, PEŞ PEŞE ÇAKAN ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI.