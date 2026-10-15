Besni üzümüne katma değer için kapsamlı yol haritası hazırlanıyor

Besni üzümünün ekonomik potansiyeli masaya yatırıldı

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen çalıştayta, Adıyaman’ın yöresel değeri Besni üzümünün üretim kapasitesinin artırılması, markalaşma desteği ve ulusal ile uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesi hedefleri ele alındı. Program, Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Çalıştayda öne çıkan başlıklar:

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu açılış konuşmasında projenin 'Toprağın Bereketi, Mutfağın Birikimi ve Ellerin Becerisi' üç ekseniyle bölgesel değerleri koruma ve ekonomik potansiyele dönüştürme amacını vurguladı. Katılımcılar; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, üreticiler, kooperatifler ve sektör temsilcileri oldu. Çalıştay dört tematik masada yürütüldü: Üretim ve Verimlilik, Katma Değer ve Ürün Geliştirme, Markalaşma ve Pazarlama, İşleme, Altyapı ve Tesisleşme.

Yol haritası ve beklenen adımlar:

Toplanan veri ve paydaş görüşleri doğrultusunda Besni üzümünün mevcut durum analizi hazırlanacak ve buna dayalı stratejik bir yol haritası oluşturulacak. Hazırlanacak plan; üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, katma değerli ürün geliştirme, markalaşma çalışmalarının desteklenmesi ve yeni pazarlara erişimin artırılmasına yönelik öncelikli eylem, sorumlu kurum ve finansman önerilerini içerecek. Adıyaman Valisi Abdullah Küçük de kamu, üniversite, üretici ve özel sektör iş birliğinin markalaşma ve gelir artışında belirleyici olacağını belirtti.

Programın genel amacı, Türkiye genelindeki özgün yerel ürünlerin üretim ve pazarlama kapasitesini artırmak; Besni üzümünü ise bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak güçlü bir marka haline dönüştürmektir.

BESNİ ÜZÜMÜNÜN KATMA DEĞERİNİ ARTIRACAK YOL HARİTASI HAZIRLANIYOR