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Besni'de 28. eğitim bayramı 'sağlıklı nesiller, güçlü gelecek' vurgusuyla açıldı

Besni'de 28. Eğitim Bayramı 'Sağlıklı Nesiller, Güçlü Gelecek' temasıyla yürüyüş ve törenle başladı; protokol, öğrenciler ve Besni dernekleri yoğun katılım gösterdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Besni'de 28. eğitim bayramı 'sağlıklı nesiller, güçlü gelecek' vurgusuyla açıldı

besni'de 28. eğitim bayramı törenle başladı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bu yıl 28’incisi düzenlenen Besni Eğitim Bayramı, "Sağlıklı Nesiller, Güçlü Gelecek" temasıyla yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik; Besni Yeni Kent Kartallı Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş, Ali Erdemoğlu Fen Lisesi'nde yapılan resmi açılış töreni ve programın kapanışındaki gösterilerle günü tamamladı.

yürüyüş ve katılımın geniş yelpazesi:

Yürüyüşe protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, farklı illerde faaliyet gösteren Besni dernekleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, kortej halinde Ali Erdemoğlu Fen Lisesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından düzenlenen resmi törende Besni Eğitim Vakfı Başkanı Şaban Çağıran tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, aziz şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

protokol konuşmaları ve gösteriler:

Tören, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Halk Oyunları Ekibinin gösterisiyle devam etti. Programda Besni’nin spor alanındaki başarıları da öne çıktı; Muay Thai Dünya Şampiyonu Berfin Polat ve hocası Serdar Meşen tarafından sergilenen gösteri büyük ilgi gördü. Açılış konuşmalarında Besni Eğitim Vakfı Başkanı Şaban Çağıran, Türkiye ve dünyanın farklı noktalarından bayram için memleketlerine gelen Besnililere teşekkür ederek, ilçenin eğitime verdiği değeri ve bu etkinliğin 28 yıldır sürmesinin taşıdığı anlamı vurguladı.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, vakfın 1997 yılında Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan 64 Besnili tarafından kurulduğunu hatırlattı ve vakfı yaşatmanın, büyütmenin ve geliştirmenin kendilerine düşen önemli bir görev olduğunu söyledi. Erdemoğlu, gençlerin uluslararası düzeyde başarılı olmaları için aile olarak destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere törende birlik, beraberlik ve dayanışmanın güzel bir fotoğrafının ortaya çıktığını ifade etti. Tutdere, Besni Eğitim Vakfı'nın kurucularının vizyonunun eğitimin bölge ve ülke açısından taşıdığı önemi gösterdiğini; Erdemoğlu ailesinin eğitim ve ekonomi alanındaki katkılarının takdir topladığını kaydetti. Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ise Eğitim Bayramı’nın güçlü toplumsal iradeyi, ortak hafızayı ve geleceğe duyulan güveni temsil ettiğini belirterek eğitimin toplumsal kalkınma ve refahın temeli olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından İbrahim Erdemoğlu tarafından Adıyaman Valisi Abdullah Küçük’e plaket takdim edildi. Program, protokol üyeleri ve katılımcıların yer aldığı hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu. Etkinliğe; Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Besni Eğitim Vakfı Başkanı Şaban Çağıran, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

28. Besni Eğitim Bayramı görkemli törenle başladı

28. Besni Eğitim Bayramı görkemli törenle başladı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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