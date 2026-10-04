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Besni'de ağabeyinin kimliğini kullanan firari polis takibiyle yakalandı

Besni'de 4 kesinleşmiş dosyadan toplam 15 yıl 4 ay hapis ve 20 bin 300 TL cezası bulunan firari, ağabeyinin kimliğini kullanarak polis takibiyle yakalandı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Besni'de ağabeyinin kimliğini kullanan firari polis takibiyle yakalandı

Besni'de firari yakalandı:

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hakkında birden fazla kesinleşmiş dosya bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yapılan tespitlerde zanlının ağabeyinin kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi.

suç kayıtları ve aranan suçlar:

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince sürdürülen çalışmada, şüphelinin 4 ayrı kesinleşmiş dosyadan toplam 15 yıl 4 ay hapis ve 20 bin 300 TL adli para cezası bulunduğu tespit edildi. Şahıs hakkında iki ayrı dosyadan "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçu ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından arama kararı olduğu bildirildi.

kovalamaca ve gözaltı süreci:

Polis ekiplerinin araştırmasında, zanlının yakalanmamak amacıyla ağabeyi U.A.'ya ait kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde ekiplerin şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak istediği şahıs kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu yapılan kovalamaca ile şahıs yakalandı ve yapılan kontrollerde gerçek kimliğinin T.A. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve işlemler, ilgili birimlerce sürdürüldü.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE HAKKINDA 4 AYRI KESİNLEŞMİŞ DOSYADAN TOPLAM 15 YIL 4 AY HAPİS VE 20...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE HAKKINDA 4 AYRI KESİNLEŞMİŞ DOSYADAN TOPLAM 15 YIL 4 AY HAPİS VE 20 BİN 300 LİRA ADLİ PARA CEZASI BULUNAN VE AĞABEYİNİN KİMLİĞİNİ KULLANAN FİRARİ, POLİS EKİPLERİYLE YAŞANAN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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