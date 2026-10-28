Besni'de aniden bastıran sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi

sağanak hayatı olumsuz etkiledi:

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda hızlı biçimde su birikintileri oluşturdu. Yağış günlük yaşamı aksattı; açık alanda bulunanlar korunmak için kapalı alanlara sığındı ve günlük rutinlerde aksamalar yaşandı.

köy yollarında taşkınlar:

İlçeye bağlı bazı köy yollarında meydana gelen su taşkınları ulaşımı zorlaştırdı. Taşkınlar nedeniyle bazı güzergâhlarda ulaşım güçlükle sağlanırken, sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlandı ve alternatif güzergâh arayışları yaşandı.

ulaşım ve yaya güvenliği:

Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı; sürücüler ise su birikintileri nedeniyle yavaşlamak veya durmak durumunda kaldı. Besni'de gözlemlenen bu tabloda öncelikli etki, sokak ve caddelerdeki su birikintileri ile köy yollarındaki taşkınların ulaşımı aksatması oldu.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNERKEN, BAZI KÖY YOLLARINDA SU TAŞKINLARI MEYDANA GELDİ.