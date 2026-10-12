Besni'de aniden bastıran sağanak caddeleri sele dönüştürdü

Besni'de akşam yağışı yer yer yaşamı etkiledi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Kısa sürede yoğunlaşan yağmur suları, kent merkezinin alçak kesimlerinde sele dönüştü ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesi:

Şiddetli yağış sırasında yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlemeye çalıştı. Yağmur nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı bölgelerde araçlar yavaşlamak zorunda kaldı. Sürücüler, olası su basmalarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarıldı.

Vatandaşların tepkisi ve kısa süreli önlemler:

Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için işyerleri ve çarşı içindeki kapalı alanlara sığındı. İlçe merkezinde biriken sular nedeniyle yaya ve araç trafiğinde güçlük yaşanırken, mahalle sakinleri yağmurun etkisini azaltmak için mazgalları kontrol etti ve riskli bölgelere yaklaşılmaması çağrısı yapıldı.

Yağışın etkili olduğu saatlerde yetkililer tarafından herhangi bir can kaybı veya büyük çaplı hasara dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kısa sürede oluşan su birikintileri, özellikle alçak kesimlerde yaşayanlar için ulaşım ve günlük yaşamda aksamalara neden oldu.

İlerleyen saatlerde yağışın şiddetinin azaldığı gözlenirken, yetkililer vatandaşların su taşkınlarına karşı dikkatli olmaya devam etmesini ve riskli bölgelerden uzak durmasını önerdi. Besni'de yaşanan yoğun yağış, ilçede altyapı ve drenajın önemini bir kez daha ortaya koydu.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ, AKŞAM SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRARAK SELE NEDEN OLDU. CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞURKEN, SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI.