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Besni'de bisikletle düşen 8 yaşındaki Havva'nın yaşam mücadelesi sona erdi

Adıyaman Besni'de bisikletiyle istinat duvarından düşen 8 yaşındaki Havva Yıldız, 12 Eylül'de yaralanmış, 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Besni'de bisikletle düşen 8 yaşındaki Havva'nın yaşam mücadelesi sona erdi

olayın yaşandığı yer ve zaman:

Adıyaman'ın Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde 12 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, evlerinin yakınında bisiklet süren 8 yaşındaki Havva Yıldız bir anda bisikletinin kontrolünü kaybetti. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki bahçenin istinat duvarından aşağıya düşen çocuk için çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

müdahale ve tedavi süreci:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Havva Yıldız, önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından daha kapsamlı tedavi amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük Havva, sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen yürüttüğü 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

soruşturma ve toplumda yarattığı yankı:

Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Komşular ve yetkililer, kazanın oluş şeklini ve güvenlik önlemlerini araştırırken, ailenin acısı ve mahalledeki tepki sürüyor. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar olayın kesin nedenini aydınlatacak.

ADIYAMAN’DA, BİSİKLET İLE BERABER 5 METRE YÜKSEKLİKTEKİ İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN...

ADIYAMAN’DA, BİSİKLET İLE BERABER 5 METRE YÜKSEKLİKTEKİ İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 8 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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