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Besni’de çatıda tamirat yaparken düşen Suriyeli ağır yaralandı

Besni ilçesinde evinin çatısında tamirat yaparken yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 59 yaşındaki Suriyeli Ö.A., önce Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Besni’de çatıda tamirat yaparken düşen Suriyeli ağır yaralandı

Olayın gelişimi

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Yeniköy köyünde, 25 Eylül 2026 günü saat 11.30 sıralarında çatıda tamirat yapan kişinin düşmesi sonucu ağır yaralanma olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinin çatısında çalışırken dengesini kaybeden kişi yaklaşık 3 metre yükseklikten yere çakıldı.

Yaralının kimliği ve ilk müdahale:

Olayda yaralanan kişinin 59 yaşındaki Suriyeli Ö.A. olduğu belirtildi. Sağ kalça bölgesinden yaralanan Ö.A. için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, acil olarak Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sevk ve sağlık durumu:

Besni Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahale sonrasında Ö.A., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından resmî soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, düşmenin nedenini ve olayın oluş şekline ilişkin ayrıntıları ortaya koyması bekleniyor.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE EVİNİN ÇATISINDA TAMİRAT YAPTIĞI SIRADA YAKLAŞIK 3 METRE YÜKSEKLİKTEN...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE EVİNİN ÇATISINDA TAMİRAT YAPTIĞI SIRADA YAKLAŞIK 3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN KİŞİ AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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