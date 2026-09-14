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Besni'de çocukların yeni eğitim serüveni ilk ders ziliyle başladı

Besni Bereketli İlkokulunda 2026-2027 eğitim yılı başladı; Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan ve Millî Eğitim Müdürü Mehmet Demirel öğrencilere başarı diledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Besni'de çocukların yeni eğitim serüveni ilk ders ziliyle başladı

Besni'de ilk ders zili töreni

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Bereketli İlkokulunda ilk ders zili programı düzenlendi. Programa Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program ve buluşma:

Okul girişinde protokol tarafından karşılanan Kaymakam Aslan, program sonrası öğrencilerle bir araya gelerek onların yeni yıl heyecanını paylaştı ve duygu-düşüncelerini dinledi. Aslan, öğrencilere derslerinde başarılar dileyerek onlara bol bol kitap okumaları, öğretmenlerini dikkatle dinlemeleri ve arkadaşlarıyla dayanışma içinde olmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaymakam Aslan, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Her yeni eğitim öğretim yılı, çocuklarımızın geleceğe attığı önemli bir adımdır. Sizlerin iyi yetişmesi, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Çok çalışın, bol bol okuyun, merak edin ve kendinizi geliştirmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Sizlerin gözlerindeki umut ve heyecan bizlere güç veriyor. Yeni eğitim öğretim yılının hepiniz için başarılı ve güzel geçmesini diliyorum".

Zil, sınıf ziyaretleri ve değerlendirme:

Konuşmaların ardından Kaymakam Aslan, öğrencilerle birlikte yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı. Zilin ardından öğrenciler sınıflarına geçerek yılın ilk dersine başladı. Daha sonra sınıfları ziyaret eden Aslan, öğretmenlerle bir araya gelerek yürütülen eğitim faaliyetlerini değerlendirdi ve öğretmenlerin görüş ile taleplerini dinledi.

Besni İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Demirel de yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Demirel, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra millî ve manevi değerleri benimseyen, kendine güvenen, üreten ve geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiğini ifade ederek, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Program, protokolün sınıf ziyaretleri ve eğitim çalışanlarına başarı dileklerinin iletilmesiyle sona erdi.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA BEREKETLİ...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA BEREKETLİ İLKOKULUNDA İLK DERS ZİLİ PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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