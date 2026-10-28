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Besni'de cumhuriyet coşkusu çelenk töreniyle açıldı

Besni'de 29 Ekim kutlamaları Hükümet Konağı önünde çelenk töreniyle başladı; protokol, öğrenciler ve vatandaşlar saygı duruşu yaptı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Besni'de cumhuriyet coşkusu çelenk töreniyle açıldı

besni'de törenin akışı:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü kapsamında Besni ilçesinde düzenlenen 29 Ekim kutlamıları, Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Besni Garnizon Komutanı Cenk Bilgili, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması:

Çelenk sunumunun tamamlanmasının ardından katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anısına saygı duruşunda bulundu. Tören, hep birlikte okunan İstiklal Marşı ile devam etti ve resmi program burada sonlandı.

Protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların bir araya geldiği törende birlik ve dayanışma mesajları ön plandaydı. Besni'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim günü düzenlenecek etkinliklerle sürdürülmek üzere programın sona ermesiyle birlikte kamuoyuyla paylaşıldı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI, HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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