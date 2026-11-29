etkinin görüldüğü alanlar:

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde görülen yağmur özellikle yüksek kesimlerde sisle birleşince, ulaşımda aksamalar ve yer yer yavaşlamalar kaydedildi.

Yolların bazı noktalarında araç trafiği normal seyrinden uzaklaştı; toplu taşıma ve kara yolu kullanan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede hava koşullarının kısa süreli düzelmesi beklense de, sürücüler temkinli olmaya devam ediyor.

sürücülere etkileri ve uyarılar:

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerdeki görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğünü ve bunun sürücüler için risk oluşturduğunu belirtti. Bu koşullarda ilerleyen araçlar için takip mesafesinin korunması, hızın düşürülmesi ve dikkatli seyredilmesi önerildi.

Ulaşımda yaşanan aksamalara karşı vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması, çıkılması halinde ise zorunlu güvenlik kurallarına uyması istendi. Yetkililer, gün içinde hava durumundaki değişikliklere göre ek önlemler alınabileceğini bildirdi.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE YOĞUN SİS, ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU.