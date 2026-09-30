Besni'de yalnız çınara müzikle vefa

Çınarlara Vefa Projesi buluşması:

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yürütülen Çınarlara Vefa Projesi ekibi, yalnız yaşayan 85 yaşındaki görme engelli Ahmet Kasap'ı evinde ziyaret etti. Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyarette amaç, yaşlı vatandaşların yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlamak ve sosyal yaşamla bağlarını güçlendirmek oldu.

ev ziyaretinde müzik ve duygusal anlar:

Ziyaret sırasında, Kasap'ın talebi üzerine ilçenin yöresel sanatçılarından Mehmet Arslan programa dahil oldu. Arslan, eline cümbüşünü alarak yöresel eserleri seslendirdi; Kasap ise müziklere kendi sesiyle karşılık vererek uzun hava okudu. Cümbüş ve uzun hava eşliğinde gerçekleşen buluşmada Kasap zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı ve ortaya samimi, renkli görüntüler çıktı.

ziyaretin amacı ve kapanış:

Programda ayrıca Psikolojik Danışman Burak Çulcu ile Sosyal Hizmet Merkezi personeli Ataman Zengin de yer aldı. Ziyaret, genç ve yaşlı kuşaklar arasında bağ kurmayı hedefleyen sohbet ve müzik etkinliğinin ardından sona erdi; proje yetkilileri, benzer ziyaretlerin süreceğini belirtti.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETTE, 85 YAŞINDAKİ GÖRME ENGELLİ AHMET KASAP’A CÜMBÜŞ VE UZUN HAVA SÜRPRİZİ YAPILDI.