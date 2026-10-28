Dolar 49,8332 +0,10%
Euro 55,5970 +0,42%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.545,84 +0,27%
EUR/USD 1,1162 +0,28%
Brent Petrol 110,07 +0,60%
--°

Besni'de yalnızlığa karşı fidanla vefa

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün 'Çınarlara Vefa Projesi' kapsamında düzenlenen 'Çınarlara Nefes Ol' etkinliğinde yalnız yaşayan yaşlılara fidan dağıtıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Besni'de yalnızlığa karşı fidanla vefa

Besni'de 'Çınarlara Nefes Ol' etkinliği

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen Çınarlara Vefa Projesi kapsamında düzenlenen "Çınarlara Nefes Ol" etkinliğinde, ilçede yalnız yaşayan yaşlı bireylere fidan dağıtıldı.

amaç ve hedefler:

Etkinlikle yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi, doğayla bağlarının güçlendirilmesi ve çevre bilincinin artırılması hedeflendi. Proje aynı zamanda yalnız yaşayan yaşlıların kendilerini değerli hissetmelerine katkı sunmayı amaçlıyor.

fidan teslimi ve sorumluluk:

Dağıtılan fidanlarla birlikte yaşlılara, fidanların bakımını üstlenmeleri için gerekli teslimatlar yapıldı. Bu yaklaşım, hem bireylerin günlük yaşamına küçük bir etkinlik alanı eklemeyi hem de çevresel duyarlılığı güçlendirmeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendiriliyor. Fidanların bakımı yaşlıların projeyle kurduğu bağı somutlaştırması açısından önem taşıyor.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, &quot;ÇINARLARA VEFA PROJESİ&quot; KAPSAMINDA...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, "ÇINARLARA VEFA PROJESİ" KAPSAMINDA İLÇEDE YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERE YÖNELİK "ÇINARLARA NEFES OL" ETKİNLİĞİ ÇERÇEVESİNDE FİDAN DAĞITILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Otobüste 29 ekim sürprizi: bando, bayraklar ve duygusal anlar
images

Osmaniye'de 103 metrelik bayrakla cumhuriyet coşkusu
images

Iğdır’da cumhuriyet coşkusu anıta çelenkle başladı
images

Kütahya Aile Derneği tarihi mirası cami ve türbelerde keşfetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi

Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi yaşamını yitirdi

Otobüs yolculuğunda midesinden çıkan paketlerle yakalandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş