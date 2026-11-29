yoğun yağış ve sisin etkileri:

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis, ilçe genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yollar ıslandı ve özellikle yüksek kesimlerde sisin yoğunlaşması sonucu görüş mesafesi bazı noktalarda 10 metreye kadar düştü. Bu koşullarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

sürücülere yapılan uyarılar:

Yetkililer, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi