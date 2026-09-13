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Besnik Hasi: 5-0'lık galibiyet özgüven verdi ama ayaklarımız yere basmalı

Besnik Hasi, Amed'in Başakşehir'i 5-0 mağlup etmesinin takıma özgüven kazandırdığını söyledi; yine de alçakgönüllü kalıp ayakların yere basması gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 23:13

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Besnik Hasi: 5-0'lık galibiyet özgüven verdi ama ayaklarımız yere basmalı

Besnik Hasi maçın ardından

Amed Sportif Faaliyetler teknik direktörü Besnik Hasi, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında alınan 5-0lık galibiyeti değerlendirdi. Hasi, mücadelenin haklı bir sevinç yarattığını ancak takımın alçakgönüllü kalmasının önemine dikkat çekti.

Taktiksel okuma:

Hasi, Başakşehir'e büyük saygı duyduğunu belirterek rakibin önde basma ve adam adama savunma anlayışına dikkat çekti. "Oynadıkları oyuna, önde basmalarına ve adam adama savunmalarına saygı duyuyorum. Biz de aynı şekilde oynamayı düşündük; önde bastık, adam adama oynadık ve oyun kurmalarına izin vermedik. Çok hareketliler ancak bunu durdurmayı başardık. Takımımı tebrik ediyorum, mükemmel bir galibiyetti," diye konuştu.

Soyunma odası mesajı ve oyuncu değerlendirmesi:

Hasi, ilk yarıyı 1-0 önde bitirmenin önemine işaret ederek "0-0 ile 1-0 içeri girmek çok farklı" değerlendirmesinde bulundu. Oyuncularını geriye yaslanmamaları konusunda uyardığını, ikinci yarıda da aynı disiplini sürdürdüklerini ve golleri bulduklarını anlattı. Bu sonucun takıma ciddi bir özgüven kazandırdığını ancak ligin henüz başında olduklarını, bu yüzden "alçakgönüllü olmamız, ayaklarımızın yere basması ve çok sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Teknik direktör, bazı oyuncuların fiziksel olarak daha iyi durumda olduğunu belirtti; Giftin daha derine koşular yapıp top tutabildiğini ve iki orta sahanın çok iyi çalıştığını vurguladı. Hasi, takımın genel performansından memnun olduğunu ve oyuncularını tebrik etti.

AMED SPORTİF FAALİYETLER TEKNİK DİREKTÖRÜ BESNİK HASİ

AMED SPORTİF FAALİYETLER TEKNİK DİREKTÖRÜ BESNİK HASİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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