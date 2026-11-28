Besnik Hasi maç sonu değerlendirmesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi. Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında elde edilen 2-1’lik sonuçla ilgili konuşan Hasi, üç puanın ve galibiyetin takım için önemine vurgu yaptı.

maçın akışı ve oyuncu performansları:

Hasi, takımı deplasmana iki mağlubiyetle geldiğini hatırlatarak, sakatlık sorunlarına rağmen sahada iyi işler çıkarıldığına dikkat çekti. "Buraya 2 maç kaybederek geldik. Bazı oyuncularımız sakattı ve aramızda değildi. Bugün sahada olan oyuncularım harika işler başardı," diye konuştu. Teknik adam, maçın belirleyici anlarından birinin ikinci yarının ilk 10 dakikasında bulunan iki gol olduğunu ve bunun takıma avantaj sağladığını söyledi.

Maçın ilerleyen dakikalarında takımın zaman zaman geriye çekilmesinin olumsuz etkileri olduğunu kabul eden Hasi, buna rağmen sonucun lehlerine olduğu için mutlu olduklarını ifade etti. Rakipten özel olarak söz eden Hasi, "Bugün rakip takımda Drissa Camara bize çok sıkıntı çıkardı" dedi ve ilk yarının sonlarına doğru sağ kanatta dengeyi sağladıklarını ekledi.

bireysel katkılar ve sakatlık durumu:

Hasi, öne çıkan isimleri de belirtti: "Saba ve Gift bugün mükemmel işler yaptı. Takımın geri kalanı da onlara çok yardım etti." Sakat futbolcular hakkında bilgi veren teknik direktör, Dellova'nın toparlamaya başladığını ancak kupa maçında olmayacağını, Alanya maçında ise forma giyme ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Dellova'nın yokluğunda kalede görev yapan Mehmet Yeşil'in iyi performans sergilediğini vurguladı ve her oyuncunun takım için önemli olduğunu ekledi.

Hasi, takım dayanışması ve planlara sadık kalmanın galibiyetteki önemini öne çıkarırken, saha içi disiplin ve takım oyununun bundan sonra da korunmasının altını çizdi.

Son olarak transfer çalışmalarıyla ilgili gelen soruları yanıtlayan Hasi, sürekli oyuncu takibi yaptıklarını belirtti: "Hayatım boyunca hep oyuncu takip ediyorum. Yönetim bu konuda çalışıyor. Biz de ne istediğimizi çok iyi biliyoruz ama ocak ayında transfer çok zor." Yönetimle koordineli hareket ettiklerini ve ocak ayında transfer çalışmalarının olacağını ifade etti.

Hasi’nin açıklamaları, hem mevcut kadrodaki dayanışmanın hem de teknik ekibin ilerleyen haftalar için planlı hareket etme niyetinin işareti olarak değerlendirildi.

AMED SPORTİF FAALİYETLER TEKNİK DİREKTÖRÜ BESNİK HASİ, DEPLASMANDA KAZANDIKLARI GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ ARDINDAN, "GALİBİYET VE 3 PUAN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ" DEDİ.