Besni'den gelen öğrenciler üniversite ortamını deneyimledi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanan ailelerin çocukları Adıyaman Üniversitesini ziyaret etti. Gezi, çocukların eğitim motivasyonunu artırmak ve geleceğe ilişkin hedeflerini beslemek amacıyla planlandı.

rektör yardımcısı ile görüşme:

Ziyaret programı çerçevesinde öğrenciler, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş ile bir araya geldi. Görüşmede üniversitenin eğitim imkanları, akademik çalışmalar ve yürütülen bilimsel araştırmalar hakkında bilgilendirme yapıldı; çocuklara üniversite yaşamı ve meslek alanları hakkında yönlendirici bilgiler sunuldu.

laboratuvar ve merkez incelemeleri:

Öğrenciler, programda yer alan gözlemevi, bilimsel araştırma laboratuvarları, deney hayvanları merkezi, Fen-Edebiyat Fakültesi, biyoloji laboratuvarı ve merkezi derslikleri gezerek farklı disiplinlerde yürütülen çalışmaları yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Ziyaretler sırasında uygulamalı gözlemler ve birim sorumlularından bilgi alındı.

Üniversitenin akademik ve bilimsel altyapısını tanıyan çocukların, bu gezi sayesinde yeni meslek alanları ve eğitim imkanları hakkında farkındalık kazandığı belirtildi. Programı düzenleyen Besni Sosyal Hizmet Merkezi, etkinlikle çocukların bilimsel merakını geliştirmeyi, üniversite eğitimine yönelik bilinci artırmayı ve motivasyonlarını güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

Öğretici ve verimli geçen üniversite gezisi, çocukların bilim ve akademik yaşamla tanışmasının ardından sona erdi.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE SOSYAL HİZMET MERKEZİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN OKUL DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA, SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİNDEN YARARLANAN AİLELERİN ÇOCUKLARI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET EDEREK BİLİMSEL ÇALIŞMALARI YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDU.