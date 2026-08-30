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Beşparmak Taşucu'da bekliyor: Filo Jet faciası sonrası arama ve soruşturma

Filo Denizcilik’e ait Beşparmak feribotu Taşucu Limanı’nda bekliyor; Girne açıklarında batan Filo Jet nedeniyle süren arama-kurtarma ve soruşturma devam ediyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:05

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 21:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beşparmak Taşucu'da bekliyor: Filo Jet faciası sonrası arama ve soruşturma

Beşparmak Taşucu'da bekliyor: Filo Jet faciası sonrası arama ve soruşturma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında batan Filo Jet isimli yolcu feribotunun ardından, aynı şirkete ait diğer gemilerden Beşparmak Taşucu Limanı’nda demirli bekleyişini sürdürüyor. Olay, bölgedeki deniz trafiğini ve sefer programlarını doğrudan etkiledi.

kaza ve kurtarma çalışmaları:

Bugün saat 12.30 sıralarında Girne Limanı’ndan Taşucu'ya gitmek üzere hareket eden Filo Jet, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başladı ve bir süre sonra alabora olarak battı. Gemide bulunan 259 yolcu ile 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi için başlatılan arama-kurtarma operasyonlarında, şu ana dek 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 19 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Arama-kurtarma çalışmalarına Türkiye ve KKTC ekipleri katılıyor; sahil güvenlik unsurları, helikopterler ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birimler görev alıyor. Çalışmalar hem deniz yüzeyinde hem de deniz altı aramalarıyla sürdürülüyor.

beşparmak ve sefer programı:

FİLO Denizcilik’e ait Beşparmak isimli feribotun, şirketin sefer programında Girne–Taşucu hattında yer aldığı ve Taşucu’nda demirli beklediği belirtildi. Şirketin resmi sefer programında Beşparmak için bugün saat 23.59’da Taşucu’dan Girne’ye hareket etmesinin planlandığı kaydedildi.

soruşturma ve gözaltılar:

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kazayı "Kıbrıs’ın yaşadığı en büyük deniz felaketi" olarak nitelendirerek, kayıp kişilere ulaşılana kadar arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini açıkladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gemi kaptanı ile yedi görevlinin olmak üzere toplam 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ&#039;NİN (KKTC) GİRNE KENTİNDE BUGÜN BATAN, FİLO DENİZCİLİK&#039;E AİT FİLO...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN (KKTC) GİRNE KENTİNDE BUGÜN BATAN, FİLO DENİZCİLİK'E AİT FİLO JET İSİMLİ YOLCU FERİBOTUNUN ARDINDAN GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ ŞİRKETİN DİĞER GEMİLERİNDEN ‘BEŞPARMAK’, MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDEKİ TAŞUCU LİMANI'NDA DEMİRLİ VAZİYETTE BEKLİYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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